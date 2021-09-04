A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık'ı 3-0 yendi
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, maçı 3-0 kazandı.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.
Şenol Güneş, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Hakan Çalhanoğlu ile cezalı Burak Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.
Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu ise yedekler arasında yer aldı.
Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile cezalı Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.
Türkiye'ye 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Kenan Karaman attı. Mililer, 4. dakikada ise Enes Ünal'ın ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.
Milliler bu sonucun ardından 11 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
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