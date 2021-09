3

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise "Oyuncular için teknik heyet için çok mutluyum. Çok uzun bir süreç. En son iki tane madalya ve olimpiyat 5'inciliği çok kötü değil. En üst takım olmaya çok az fark kaldı. Bence çok önemli, Türkiye'de voleybol her zaman var. Türk milli takımı her turnuvanın sonuna kadar oynuyor. Çok mutlu ve gururluyuz. Bizim takımımız Türkiye'deki bütün kızlarımız ve bayanlarımız için örnek ve rol model olmalıdır. Bizim takımımız gösterdi ki Türk kadınları çok güçlü ve her şeyi yapabilirler" sözleriyle milli takımı övdü.