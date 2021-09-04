Zehra Güneş maç sonrası duygularını anlatırken, "Mayıs'tan beri birlikteyiz. Çok zorlu bir süreç geçirdik. Evimize madalyalı dönüyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman taraftarlar yanımızdaydı. Bulgaristan'da, Romanya'da, burada evimizde gibi hissettik. Destekleyen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise "Oyuncular için teknik heyet için çok mutluyum. Çok uzun bir süreç. En son iki tane madalya ve olimpiyat 5'inciliği çok kötü değil. En üst takım olmaya çok az fark kaldı. Bence çok önemli, Türkiye'de voleybol her zaman var. Türk milli takımı her turnuvanın sonuna kadar oynuyor. Çok mutlu ve gururluyuz. Bizim takımımız Türkiye'deki bütün kızlarımız ve bayanlarımız için örnek ve rol model olmalıdır. Bizim takımımız gösterdi ki Türk kadınları çok güçlü ve her şeyi yapabilirler" sözleriyle milli takımı övdü.
Kaptan Eda Erdem Dündar da, "Dört aydır çalışıyoruz. Çok önemli turnuvalar oynadık. Çok önemli bir yaz turnuvasını güzel bitirmemiz gerekiyordu. Aramazdaki konuşmalarımızda "bize madalya yakışır" diyorduk. Hollanda karşısında daha çok isteyen bizdik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Giren çıkan herkes enerjisi ve performansıyla yardımcı olmaya çalıştı. Tüm Türk halkına armağan olsun. Türk halkı iyi ki varsınız. Bizim itici gücümüz oldunuz. Bu başarılarda sizin katkınız yüzde 51'den fazla. Bu yılı sonlandırdık. 2022 yazında buluşmak üzere" açıklamalarını yaptı.
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