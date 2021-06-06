06 Haziran 2021 Pazar, 10:23

Real Madrid’de forma giyen Luka Modric, Avrupa Şampiyonası’nda bulundukları grup ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Daily Mail’de yer alan habere göre Luka Modric, “D Grubunda Wembley stadında İngiltere ile oynayacağımız ilk maç gerçek bir final maçı gibi olacak. İngiltere maçında yenilgi alıp eve dönmek istemiyorsak en iyi oyunumuzu hata yapmadan oynamamız gerekiyor.” dedi.

İngiltere maçıyla ilgili değerlendirmelere devam eden deneyimli futbolcu, “İngiltere'nin özellikle hücumda harika bir takımı var. Kane, Rashford ve Sterling gibi futbolcular herkesi yenebilecek kadar iyidir. Çok yoğun ve çekişmeli bir maç olacak. İngiltere maçında kendi tarzımızla oynamalıyız. Oyunda baskı kurarsak İngiltere’yi yenebiliriz, bundan eminim.” ifadelerini kullandı.

Turnuvada çok zor bir grupta olduklarının altını çizen Luka Modric, “Euro 2020’deki grubumuz çok zor. İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve İskoçya iyi takımlar, ikinci tura çıkmak kolay olmayacak.” diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası’nda hiçbir takımı favori görmediğini söyleyen Modric,”Turnuvada hiçbir takımı açık ara favori görmüyorum ama Hırvatistan’ın da kötü oynayacağını düşünmüyorum. Turnuvada her şeyimizi vereceğiz ve bu turnuva öncesinde kendimi çok iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan, Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu’nda İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve İskoçya ile karşılaşacak.

Hırvatistan ile İngiltere karşılaşması 13 Haziran’da TSİ 16.00’da Wembley Stadında oynanacak.