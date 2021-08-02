A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan çeyrek final sonrası ilk açıklamalar

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:12

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir üst tura yükselmeyi garantilediği B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Filenin Sultanları açıklamalarda bulunurken Türkiye'de meydana gelen yangın felaketini de unutmadılar.

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Karmaşık duygular içerisindeyiz. Belki biz buradayız fakat aklımız hep Türkiye'de. Çok üzülüyoruz ama birkaç saatliğine burada yaptıklarımızla halkımızın aklının başka yerde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Umarım, ülke olarak biraz nefes alabiliriz." dedi.

Milli voleybolcumuz Zehra Güneş ise, “Ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Biraz olsun moral verebildiysek ne mutlu. Çok üzgünüz. Biraz olsun moral verdiysek hepimiz çok mutluyuz. Aklımız Türkiye'de. Grup sıralaması için çok önemli bir maç oynadık ama kazandık. Bütün destekleriniz için teşekkürler. Mutluyuz." açıklamalarını yaptı.

Naz Aydemir Akyol ise, "Herkes bu takıma çok katkı veriyor. Biz bir takımız. Bu her gün böyle. Bu kadar zorlu günlerde moral vermeye çalışıyoruz. Kalbimiz kırık. Üzüntüyle takip ediyoruz. Dişler kırıldı, dudaklar patladı ama sonuçta gruptan çıktık." ifadelerini kullandı.

Üçüncü sette sayılarıyla etkili olan Meryem Boz, "Hep heyecanlı olacak, dolu dolu geçecek. Olimpiyat'ta kolay maç olmayacak. Bana kötü hareketler yaptılar ama en güzel cevap kazanmamız oldu. Bir yanımız mutlu ama bir yanımız hep buruk." açıklamalarını yaptı.



Filenin Sultanları, 3-2'lik galibiyetin ardından çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı. Millilerimizin rakibi Sırbistan ya da Güney Kore olacak.