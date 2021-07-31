A Milli Voleybol Takımı'nda Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ve Merve Aköz açıklamalarda bulundu
Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ve Merve Aköz, maçı değerlendirdi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oyuncular Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ve Merve Aköz, yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Kaptan Eda Erdem Dündar, şunları söyledi:
"İlk dördü garantilediğimiz için mutluyuz. İlk hedefimizi gerçekleştirdik.Ülkemizde şu an çok ciddi bir felaket var, yangınla boğuşuyor illerimiz. Haberlere üzülüyoruz. Biz ülke olarak birleşince her şeyin üstesinden geliriz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kalplerimiz Türkiye'de."
Oyunculardan Naz Aydemir Akyol ise oğlu Pamir'e selam yolladığı röportajında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkenin zorluk yaşadığı bu günlerde bir nebze halkımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, hedefimiz büyük."
Libero Merve Aköz ise şunları kaydetti:
"Son 2 maçtır güzel bir oyun sergiliyoruz. Çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık."
Video Haberler
- Korkutan görüntüler! Cep telefonuyla kaydettiler
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- İstanbul'da yurttaşları çileden çıkaran görüntüler
- Saadet'ten olay 'Şov yapmayın' videosu
- Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
- Trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı
- Baraja giren 3 kız çocuğu kayboldu
- Marmaris'teki yurttaşlara çağrı
- Cinsel saldırıya maruz bırakılan kedi tedaviye alındı
- Kendisine para vermeyen annesini rehin aldı
En Çok Okunan Haberler
- Tuğba Özay'ın son durumu belli oldu
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Erdoğan ve tüm bakanlara istifa çağrısı
- Erdoğan'dan 'yangında suikast' iddiası açıklaması
- Selahattin Demirtaş'tan çok sert 'yangın' tepkisi!
- HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama