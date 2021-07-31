A Milli Voleybol Takımı'nda Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ve Merve Aköz açıklamalarda bulundu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:08

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oyuncular Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ve Merve Aköz, yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kaptan Eda Erdem Dündar, şunları söyledi:

"İlk dördü garantilediğimiz için mutluyuz. İlk hedefimizi gerçekleştirdik.Ülkemizde şu an çok ciddi bir felaket var, yangınla boğuşuyor illerimiz. Haberlere üzülüyoruz. Biz ülke olarak birleşince her şeyin üstesinden geliriz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kalplerimiz Türkiye'de."

Oyunculardan Naz Aydemir Akyol ise oğlu Pamir'e selam yolladığı röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin zorluk yaşadığı bu günlerde bir nebze halkımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, hedefimiz büyük."

Libero Merve Aköz ise şunları kaydetti:

"Son 2 maçtır güzel bir oyun sergiliyoruz. Çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık."