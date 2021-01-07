AB Türkiye'den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine firma bazında geçici damping vergisi getirdi
Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine firma bazında %4.8-%7.6 oranında geçici damping vergisi getirdi. Karardan aralarında Erdemir İsdemir Çolakoğlu ve Habaş'ın da bulunduğu firmalar etkilenecek.
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, karar ile ilgili Reuters'a yaptığı değerlendirmede, hali hazırda AB'de kota uygulamasına tabi olan Türk çelik ürünlerinin damping vergisi ile daha da zor bir duruma düşeceğini belirtti.
Dalbeler, "Zaten çelik söktörü fazla yüksek kar marjları ile çalışabilen bir sektör değil. Şimdi bir de bu oranda bir vergiye tabi olmak bizi artık Avrupa'da rekabet anlamında kulvarın dışına iter" dedi.
Dalbeler'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin AB'ye sıcak haddelenmiş çelik ihracatı 2020 yılında 2.5 milyon ton civarında gerçekleşirken, yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ihracata işaret ediyor.
Avrupa Komisyonu 14 Mayıs 2020 tarihinde Türk çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması açmıştı.
AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan %4.8-%7.6 damping vergisi kararı, soruşturmada ön karar niteliği taşıyor. Damping vergisi nihai karar alınana kadar uygulamada kalacak.
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