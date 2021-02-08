ABB Başkanı Yavaş’ı eleştirmek için kamu bütçesinden 58 bin lira harcamışlar: Belediye bütçesinden ilan vermiş!

AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a karşı “Milletim adına soruyorum, 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadınız” başlığı ile verdiği reklamın, belediye bütçesinden karşıladığı ortaya çıktı. Söz konusu reklam için 58 bin lira ödendi.

Sefa Uyar
08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30
ABB Başkanı Yavaş’ı eleştirmek için kamu bütçesinden 58 bin lira harcamışlar: Belediye bütçesinden ilan vermiş!
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CHP grubunun, reklama yönelik verdiği önergeyi yanıtlayan Köse’nin Özel Kalem Müdürü Mehmet Duran, reklamın “Mamak Belediye Başkanlığı’nca da yapılan hizmetler konusunda tüm halkı aydınlatmak amacıyla” verildiğini savundu.

“Gazetelere Basın İlan Kurumu aracılığı ile 58 bin 839 lira 52 kuruş bedelle çalışma yapıldığını” belirten Duran, çalışmanın “resmi prosedürlere uygun olduğunu” ileri sürdü. Mamak Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ferat Tokmak ise kamu yararı olan işlerde belediyenin reklam verebileceğine dikkat çekerek, “Burada kamu faydası yok, kamu zararı var. Bu konunun da aslı yalan. Şahsi ve yalan haberlerin, belediye bütçesiyle haber yapılması ahlaksızlıktır. Belediye başkanı, bu tarz konularda reklam verecekse cebinden karşılasın. Yanlış haberler ile yurttaşları yanlış yönlendirmeye, Sayın Mansur Yavaş’a karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Siyaset yapıyorlar” diye konuştu. 


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