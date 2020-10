ABD Başkan adayı Joe Biden'ın deprem mesajında 'Türkiye-Yunanistan' vurgusu

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Jill ve ben, Yunan ve Türk halklarına dualarımızı gönderiyoruz. Cesur kurtarıcılara hayatları kurtardıkları için, Yunan ve Türk hükümetlerine de farklılıklarını bir kenara bırakıp birbirlerini destekledikleri için minnettarız" ifadeleri yer aldı.

Jill and I send our prayers to the people of Greece and Turkey following today’s earthquake. We’re grateful for the brave rescuers saving others, and for the governments of Greece and Turkey putting aside their differences to support each other.