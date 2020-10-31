ABD Başkan adayı Joe Biden'ın deprem mesajında 'Türkiye-Yunanistan' vurgusu

3 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'a karşı Demokratik Parti'nin adayı olarak yarışacak olan Joe Biden, İzmir Seferihisar'da gerçekleşen deprem sonrası bir destek mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 15:55
ABD Başkan adayı Joe Biden'ın deprem mesajında 'Türkiye-Yunanistan' vurgusu
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Demokratların başkan adayı Joe Biden, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Jill ve ben, Yunan ve Türk halklarına dualarımızı gönderiyoruz. Cesur kurtarıcılara hayatları kurtardıkları için, Yunan ve Türk hükümetlerine de farklılıklarını bir kenara bırakıp birbirlerini destekledikleri için minnettarız" ifadeleri yer aldı.

30 Ekim'de gerçekleşen İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremde son belirlemelere göre 900'e yakın kişi yaralanırken, 28 kişi de yaşamını yitirdi.


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