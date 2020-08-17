ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerinin arka planı: Erdoğan'ın haberi varmış

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:48

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yedi ay önce New York Times'a verdiği demeçte "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak. Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Biden'in bu sözleri iktidar ve muhalefet cephesinin tepkisine neden oldu.

Gazeteci Murat Yetkin ise Yetkinport'ta yayınlanan yazısında Biden'ın bu sözlerinin perde arkasını yazdı. Yetkin yazısında " Biden bunları ne zaman söylemiş? Daha aday adayı iken 16 Aralık 2019’da katıldığı bir toplantıda. Ne zaman yayınlanmış? 17 Ocak 2020’de, New York Times’ta. O zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümetinden bir tepki gelmiş mi? Hayır, gelmemiş. Peki, Erdoğan’ın Biden demecinden haberi olmuş mu? Olmuş. Kim haber vermiş? Öğrenebildiğim kadarıyla Dışişleri kanalıyla değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un rutin bilgi notu içinde sunulmuş" ifadelerini kullandı.

"İKİ KOMPLO TEORİSİ VAR"

İşte Yetkin'in yazısından bazı bölümler:

"Haber 15 Ağustos akşamından başlayarak siyaseti karıştırdı. Biden’ın söylediklerine refleks olarak iktidar da muhalefet de sert tepki gösterdi. Muhalefet ek olarak iki soruyu daha sormaya başladı, özellikle 16 Ağustos boyunca.

1- Bu sözler 7 ay önce yayınlandığı halde hükümet neden şimdi tepki veriyordu? Üstelik Anadolu Ajansı’nın bu sözler üzerine 29 Mayıs’ta İngilizce bir yorum yayınlamış olmasına rağmen.

2- Biden, Erdoğan’ı desteklemeye mi karar vermişti? Çünkü Türkiye’de sokaktaki çocuklar bile Amerikalı bir siyasetçinin Erdoğan’a vurmasının Erdoğan’ı güçlendireceğini bilirdi.

Bir de bu haber bu kadar aydan sonra nasıl, neden ve kim tarafından yeniden dolaşıma sürülmüştü?

Haber, tam o bölümü kesilmiş, yayına hazırlanmış vaziyette ilk olarak Iraklı Kürt gazeteci Arif Zêrevan’ın Twitter hesabında yayınlandı. Zêrevan, Kürdistan Demokratik Parti (lideri) Mesud Barzani’ye hayranlık derecesinde yakın bir gazeteci. Bu çerçevede, örneğin PKK’ya da karşı, Türkiye’nin Irak’taki askerî varlığına da. Suriyeli Kürtlerle de yakın irtibatı var.

Bu haberin Zêravan’dan çıkmasına dair bir komplo teorisi, iki de muhtemel senaryo bulunuyor.

Pek ihtimal vermesem de komplo teorisi Ahval’de yayınlanan bir habere dayanıyor. Buna göre, video daha önce 13 Ağutsos’ta, yani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) anlaşma imzaladığı gün “Arap medyasında” yayınlanmıştı. Bu insanın aklına ister istemez son zamanlarda Türkiye’nin karşısındaki her engelin arkasında BAE’nin bulunduğunu akla getiriyordu. Bu haber de belli ki Türkiye ile ABD arasında yeni bir pürüz olacaktı. Ancak Arap medyasında böyle bir haberi ben bulamadım, bu da maalesef Arapçamın olmamasından kaynaklanıyor, ancak Arap gazeteci dostlara sorduğumda, onlar da ilk olarak Ahval Arapça servisi ve Arif Zêrvan’dan öğrendiklerini söylediler.

Özetle, komplo teorisi, videonun Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir güvensizlik unsuru ortaya çıkarmak isteyen ülkelerden biri tarafından dolaşıma sürülmüş olması."

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