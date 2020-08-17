AKP'den muhalefete: Biden'le görüşmediğinizi açıklamazsanız...
AKP John Biden'le görüşmediğini açıklamayan muhalefet liderlerini "Biden'den destek almış" sayacak.
ABD’de Donald Trump ile başkanlık yarışına girecek olan Demokrat Partili Joe Biden’ın 7 ay önce bir gazete röportajında sarf ettiği sözler üzerine AKP'den bir çağrı daha geldi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Biden'in "itiraf"ı ile tüm muhalefetin töhmet altına girdiğini öne sürdü. Muhalefet liderlerini Biden ile görüşmediğini açıklamaya çağıran Canikli, bunu yapmayanların Biden’den destek aldıklarını kabul etmiş sayılacaklarını ifade etti.
Canikli'nin Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı 'Biden' paylaşımları şöyle:
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