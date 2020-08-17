AKP'den muhalefete: Biden'le görüşmediğinizi açıklamazsanız...

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:30

ABD’de Donald Trump ile başkanlık yarışına girecek olan Demokrat Partili Joe Biden’ın 7 ay önce bir gazete röportajında sarf ettiği sözler üzerine AKP'den bir çağrı daha geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Biden'in "itiraf"ı ile tüm muhalefetin töhmet altına girdiğini öne sürdü. Muhalefet liderlerini Biden ile görüşmediğini açıklamaya çağıran Canikli, bunu yapmayanların Biden’den destek aldıklarını kabul etmiş sayılacaklarını ifade etti.

Canikli'nin Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı 'Biden' paylaşımları şöyle:



