ABD Başkanı Biden hakkında suç duyurusu
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, ABD Başkanı Joe Biden hakkında “Nefret ve ayrımcılık” suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 24 Nisan’da 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada “Soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden hakkında “Nefret ve ayrımcılık” suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Tanal, suç duyurusu dilekçesinde, Joe Biden’ın “soykırım” nitelendirmesinin yapıldığı açıklamasının gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialardan oluştuğunu belirtti.
Dilekçede ayrıca, Biden'ın soykırım ifadesi kullanarak nefret ve ayrımcılık suçunu başka bir ülkede işlemiş olsa da TCK’nın 8. maddesi uyarınca Türkiye’de yargılama yapılabileceğine işaret edildi.
Dilekçede, "Ermeni diasporasının her yıl tüm dünyada sözde soykırımın yıldönümü diye anmış olduğu 24 Nisan’ın zorunlu göçün uygulandığı tarih olmayıp; Osmanlı Devleti’nce Birinci Dünya Savaşı sırasında isyan çıkaran Ermeni Komiteleri elebaşlarının tutuklanmasına dair kararın alındığı tarih olduğu aktarıldı. Dilekçede, “Osmanlı’nın ülke güvenliğini korumak amacıyla aldığı bu karar, vilayetlere ve mutasarrıflıklara gönderilmiş ve sadece örgüt mensubu Ermeniler tutuklanmıştır. Dolayısıyla 24 Nisan 1915 tarihi zorunlu göçün başlatıldığı tarih değildir” ifadeleri yer aldı.
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