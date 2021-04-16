ABD Başkanı Blinken’dan Afganistan açıklaması: ‘Tekrar saldırırlarsa cevabımız ağır olur’
Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afganistan’dan çekilme gündemiyle ilgili basın toplantısında konuştu. Afganistan halkının artık savaş istemediğine; herkesin barış istediğine işaret etti. Afgan hükümet güçlerini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Blinken, Taliban'ın, sorunları çözmek için siyasi süreçleri terk etmesinin asla doğru ve sürdürülebilir olmayacağını bilmesi gerektiğini belirtti.
Blinken, "Eğer Taliban bizim askerlerimize tekrar saldırmaya kalkarsa, cevabımız çok ağır olacaktır" dedi.
İSTANBUL’DAKİ KONFERANSA DEĞİNDİ
Blinken, ay sonuna doğru İstanbul'da yapılması planlanan barış konferansı için hazırlıkların yapıldığını belirterek Taliban'dan da bu konferansa katılmaları konusunda en kısa zamanda yanıt beklediklerini ifade etti.
Blinken, ziyareti kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüşmüştü.
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