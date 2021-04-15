ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Afganistan'a ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'a süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesi bekleniyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile ülkeden askerlerinin çekilmesi konusunu görüştü. Konsey Başkanlığı'nda yapılan görüşmede, Abdullah, ABD'nin Afganistan'daki askeri gücünü çekme konusunda aldığı kararı desteklediklerini söyledi.
Abdullah, ABD'nin bundan sonra da Afganistan'a yardıma devam etme taahhüdünü takdir ettiklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da ABD'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldığını dile getirdi.
İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Askeri birliklerini çekmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin sona ermesi anlamına gelmediğine dikkati çeken Blinken, iki ülke arasında yeni bir ilişki ve iş birliği döneminin başladığını, bu süreçte çeşitli alanlarda iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.
Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de görüşmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.
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