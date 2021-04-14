Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi'nden Afganistan açıklaması: ABD'yi işaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesini erteleme yönündeki planlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rus Ria haber ajansına Afganistan değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin, Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'den önce çekme yönündeki planlarını değerlendiren Kabulov, ABD ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da 29 Şubat 2020’da barış anlaşmasının imzalandığını anımsattı.
Kabulov, "Bu, barış sürecini zorlaştıracak çünkü bu, ABD ve Taliban arasındaki anlaşmanın açıkça ihlalidir" dedi.
Taliban'ın, ABD'nin söz konusu adımlarına karşı çıktığına dikkati çeken Kabulov, "Amerikan meslektaşlarımızın anlaşma yaptığı Taliban'a bu durumu izah etmesi gerekecek. Anlaşmaların uygulanması gerekiyor" ifadesini kullandı.
ÇEKİLME KARARI
Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile imzaladığı anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.
ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkı bir inceleme sürecinden sonra Başkan (Joe) Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesine ve nihayet ABD'nin Afganistan'daki savaşının bitirilmesine karar verdi. 1 Mayıs'tan önce düzenli şekilde çekilme sürecini başlatacağız ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce ABD'nin ülkedeki tüm askerlerini çekmeyi planlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, bu kararını bugün açıklayacağını kaydetmişti.
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