ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Afganistan açıklaması: ‘Zamanı geldi’

14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:26

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de yaptığı açıklamada Afganistan'a birlikte giden NATO müttefiklerinin birlikte dönmeleri prensibine uygun bir şekilde hareket etmenin zamanının geldiğini belirtti.

Blinken, "Müttefiklerimizle, NATO genel sekreteriyle en başta belirlediğimiz prensip doğrultusunda yakından çalışmak için buradayım: Beraber gideriz, beraber uyum sağlarız ve beraber döneriz" dedi.

NATO'nun "Kararlı Destek" (Resolute Support) adlı mevcut operasyonunun en önemli unsurlarından biri radikal İslamcı Taliban'a karşı Afgan güvenlik güçlerini eğitip donatmaktı. 2001 sonunda ABD'nin doğrudan askeri müdahalesiyle devrilen Taliban ise o zamandan beri Afganistan'da kurulan merkezi yönetime karşı savaşıyor.

ABD'nin ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilecekleri tarih olarak öne sürülen 11 Eylül, El Kaide'nin 20 yıl önce aynı tarihte uçak kaçırarak ABD'deki ikiz kulelere saldırması dolayısıyla sembolik bir önem taşıyor.