ABD Başkanı düşme tehlikesi atlattı!

01 Nisan 2021 Perşembe, 14:27

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One'a binerken düşme tehlikesi atlattı.

Görüntülerde, 78 yaşındaki başkanın, geçmişteki acı tecrübesinden ötürü son derece dikkatli bir şekilde merdivenleri çıkarken sendeleyerek toparlandığı görülüyor.

ÜÇ KEZ ART ARDA DÜŞMÜŞTÜ

Biden 19 Mart'ta da Atlanta'ya yapacağı ziyaret öncesi uçağına binerken üç kez art arda düşmüştü.

Biden'ın düşüşü ülke basınında ve sosyal medyada günlerce konuşulmuş, eski Başkan Donald Trump, olaya ilişkin olarak, "Bunu bekliyordum" açıklamasında bulunmuştu.