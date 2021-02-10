ABD Başkanı Joe Biden'den flaş Myanmar kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

AA
10 Şubat 2021 Çarşamba, 21:31
ABD Başkanı Joe Biden'den flaş Myanmar kararı
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