ABD Başkanı Joe Biden'den flaş Myanmar kararı
ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.
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