ABD, BionTech/Pfizer ile ‘yardım karşılığında’ ilave dozda anlaşacak
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay alan, Pfizer/ BionTech Covid-19 aşısı için ABD hükümeti, ilave doz almak için görüşmelere başladı. Söz konusu bilgi, Associated Press ajansına bir yetkili tarafından aktarıldı.
ABD hükümetinin, üretim malzemelerine daha iyi erişim konusunda yardım karşılığında BionTech/Pfizer ile Covid-19 aşısından onlarca milyon ilave doz almak için görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
BionTech/Pfizer ile yürütülen görüşmeleri takip eden bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ilaç şirketiyle anlaşmanın müzakere edildiğini aktardı.
BionTech/Pfizer'ın Covid-19 aşısı, 11 Aralık'ta ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu. FDA, 15 Aralık'ta da Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etmişti.
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