ABD, BionTech/Pfizer ile ‘yardım karşılığında’ ilave dozda anlaşacak

23 Aralık 2020 Çarşamba, 11:21

ABD hükümetinin, üretim malzemelerine daha iyi erişim konusunda yardım karşılığında BionTech/Pfizer ile Covid-19 aşısından onlarca milyon ilave doz almak için görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

BionTech/Pfizer ile yürütülen görüşmeleri takip eden bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ilaç şirketiyle anlaşmanın müzakere edildiğini aktardı.

BionTech/Pfizer'ın Covid-19 aşısı, 11 Aralık'ta ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu. FDA, 15 Aralık'ta da Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etmişti.