ABD, BionTech/Pfizer ile ‘yardım karşılığında’ ilave dozda anlaşacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay alan, Pfizer/ BionTech Covid-19 aşısı için ABD hükümeti, ilave doz almak için görüşmelere başladı. Söz konusu bilgi, Associated Press ajansına bir yetkili tarafından aktarıldı.

AA
23 Aralık 2020 Çarşamba, 11:21
ABD, BionTech/Pfizer ile ‘yardım karşılığında’ ilave dozda anlaşacak
Abone Ol google-news

ABD hükümetinin, üretim malzemelerine daha iyi erişim konusunda yardım karşılığında BionTech/Pfizer ile Covid-19 aşısından onlarca milyon ilave doz almak için görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

BionTech/Pfizer ile yürütülen görüşmeleri takip eden bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ilaç şirketiyle anlaşmanın müzakere edildiğini aktardı.

BionTech/Pfizer'ın Covid-19 aşısı, 11 Aralık'ta ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu. FDA, 15 Aralık'ta da Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etmişti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler