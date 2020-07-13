ABD, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a uzay aracı gönderiyor

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:13

The Guardian'dan Robin McKie'nin haberine göre önümüzdeki birkaç hafta içinde, dünyanın dört bir yanındaki fırlatma istasyonlarından araştırma filoları uzaya gönderilecek. ABD, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından inşa edilen uzay araçları, Güneş sisteminin en gizemli nesnelerinden biri, Mars gezegenini araştırmak için yedi aylık ayrı yolculuklara çıkacak.

Görsel: NASA / JPL-Caltech

MARS'TA YAŞAM VAR MI?

Bilim insanları onlarca yıldır akıllarda olan bir soruyu cevaplamayı amaçlıyor: Mars'ta yaşam var mı, ya da hiç var mıydı?

St Louis Washington Üniversitesi'nden Profesör Ray Arvidson, “Son on yıldaki araştırmalar, Mars'ın, ölü veya yabancı bir yer olmadığını gösterdi. Aslında eski göl yatakları, kurutulmuş nehir kanalları ve organik materyallerle dolu bir dünya.

Başka bir deyişle, milyarlarca yıl önce, Mars sıcak ve nemliydi. Şimdi bu koşulların, tıpkı Dünya'da olduğu gibi Mars'taki yaşamın evrimine yol açıp açmadığını bulacağız ve bu yaşamın bir kısmının hala yer altında devam edip etmediğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.