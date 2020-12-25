ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Covid-19 testi şartı getirdi
ABD, İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif olması şartını getirdi. Bu kapsamda, İngiltere'den ABD'ye uçacak yolcuların son 3 gün içerisinde Covid-19 testi yaptırmış olmaları ve testlerinin negatif olması gerekiyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'den seyahatlerle ilgili bir düzenleme yaptı. Buna göre, İngiltere'den ABD'ye uçacak tüm yolculardan Covid-19 test sonuçları talep edilecek ve uygulama pazartesi günü başlayacak.
SON 3 GÜN İÇİNDE NEGATİF OLMASI GEREKİYOR
CDC açıklamasında, (Uluslararası uçuşlarla ilgili) “Bu ilave test şartı, Amerikan halkının sağlık ve güvenliğinin korunmasını destekleyecektir" ifadesine yer verildi. Bu kapsamda, İngiltere'den ABD'ye uçacak yolcuların son 3 gün içerisinde Covid-19 testi yaptırmış olmaları ve testlerinin negatif olması gerekiyor.
Yolcuların söz konusu test sonuçlarını uçuştan önce seyahat edecekleri hava yolu firmasına yazılı olarak bildirmesi zorunlu olacak. Ayrıca PCR testinin yanı sıra antikor testi de kabul edilecek.
Hafta içinde New York kenti, İngiltere'den gelecek yolculara negatif Covid-19 testi şartı getirmişti.
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