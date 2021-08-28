ABD, Kabil Havalimanı saldırısını üstlenen IŞİD/Horasan'ın elebaşına hava saldırısı düzenledi
ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen IŞİD/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
ABD ordusu, önceki gün Kabil Havaalanı'nda düzenlenen ve IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiği bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan'ın doğusunda saldırı planlamalarından sorumlu bir örgüt mensubuna insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir IŞİD/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" dedi.
Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" diye konuştu.
Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.
Saldırıyı IŞİD/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.
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