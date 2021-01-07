ABD Kongresi’nin basılması neye işaret ediyor?
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin dün Trump taraftarlarınca basılması, biri kadın 4 kişinin ölümü ve yaşanan tüm gelişmeler dünyada dikkatle izleniyor. Gelişmeleri Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller değerlendirdi.
Baştan belirtelim: ABD yetkililerinin belirttiği gibi ABD Kongresi’nin Trump taraftarlarınca basılması bir “darbe girişimi” değildir.
Trump’ın bu hamleden beklentisi, darbeyle başkanlığını korumak değil, Biden’a “gayrimeşru başkan” yaftası asabilerek, bir sonraki seçimde kendisine ya da oğlu veya damadına başkanlık şansı doğurabilmektir.
Biden geniş kitleler nezdinde ne kadar “gayrimeşru” hale gelirse, Trump ikinci şansını o kadar daha çok görüyor.
Öte yandan “darbe” lafı, ABD’li emperyalistlerin çifte standardına da işaret ediyor. Daha bir yıl önce Hong Kong parlamentosu basıldığında, bunu “demokrasi” diyerek alkışlayanlar, şimdi benzeri kendi başlarına geldiğinde bunu “darbe” olarak, “demokrasiye açılan savaş” olarak yorumluyorlar.
ANTİ-DEMOKRATİK DÜZEN
300 yıl sonra ABD Kongresi’nin basılabilmesi görüntüsü, ABD’nin hegemonyasının zayıflamasının doğal bir sonucudur.
ABD hegemonyası zayıfladıkça, dışarıda müttefikleri merkezkaç etkisiyle yörüngeden uzaklaşıyor ve daha bağımsız hareket ediyorlar.
ABD hegemonyası zayıfladıkça, içeride, kimi eyaletlerde kopma eğilimi güçleniyor, zengin-yoksul makası daha çok dikkat çekiyor ve halkın tepkisi daha çok artıyor.
300 yıl sonra ABD Kongresi’nin basılması demokrasiye karşı bir darbe değildir ama demokrasinin olmadığının göstergesidir!
ABD’nin en zenginlerinin salgında yüzde 34 oranında büyüdüğü, en zengin yüzde 1’in servetinin, en yoksul yüzde 50’nin servetini geçtiği yerde demokrasi olmaz!
SALGIN VE SİYAH ÖFKE
Seçimlerin bu denli tartışmalı hale gelmesi ve Trump’ın 2020’ye girilirken favori olduğu seçimi kaybetmesi, işte bu zeminde ortaya çıkmıştır:
Salgını iyi yönetemeyen, küçümseyen, salgın Çin’de ortaya çıktığında bundan Çin ekonomisi zayıflayacak ve ABD ekonomisine yarayacak diye memnun olan, almadığı önlemler nedeniyle valilerle karşı karşıya gelen Trump halk desteğini kaybetmeye başlamıştı…
Ardından siyah öfke patlaması da Trump’a desteği azalttı…
Aslında Turmp bunu gördüğü ve seçimi kazanamayacağını anladığı için yaz aylarında birkaç kez seçimi ertelemeyi önermişti. Dahası satır aralarında, kazanamadığı taktirde seçimi şaibeli ilan edeceğini ve tanımayacağını da belirtmişti…
ABD HEGEMONYASININ ZAYIFLAMASININ SONUCU
Özetle, ABD ekonomisinin 2020’de küçülmesi, genel olarak ABD’nin dünya üretimindeki payının her yıl azalması, ABD emperyalist politikalarının artık Amerikan halkına refah değil masraf getirmesi, zenginlerin daha zenginleştiği yoksulların daha yoksullaştığı bir sistemde yaşadıklarının salgında daha iyi görülmesi ve toplamda hegemonyasının küresel ölçekte zayıflıyor olmasının doğal sonuçlarını yaşamaya başladı ABD…
Ve sonuç olarak, ABD emperyalizmi içeride ne kadar karışırsa, dünya halkları o kadar çok nefes alacak…
ABD’nin eli-kolu ne kadar kısalırsa, mazlumlar dünyası o kadar rahat edecek..
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