ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu

13 Ocak 2021 Çarşamba, 20:09

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapacağı yemin töreni için başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Silahlandırılan Ulusal Muhafızlar, bina içerisine konuşlandırıldı.

Bu sabah ise Wall Street Journal Kongre Muhabiri Lindsay Wise'ın Twitter hesabından paylaştığı, Ulusal Muhafızların Kongre binası koridorlarında yerlerde yattığını gösteren fotoğraflar, ülke gündemini oluşturdu.

Daha sonra birçok muhabir de Kongre önünden ve içinden benzeri görüntüleri paylaştı.