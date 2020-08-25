ABD mahkemesinden Halkbank’ın reddi hakim talebine red

25 Ağustos 2020 Salı, 13:32

ABD Bölge Yargıcı Richard Berman, Azeri kökenli Türk iş insanı Rıza Zarrab’ın da yargılandığı davada, Halkbank'ın geri çekilme talebinin aslî bir dayanağı olmadığını söyledi. Berman, bankanın tarafsız olduğu iddialarının ise temelsiz olduğunu savundu.

Yargıç Berman kararında, Rıza Zarrab’ın da 4 yıl önce benzer bir talepte bulunduğunu hatırlatarak, “Halkbank'ın davadan çekilme talebi, adeta Zarrab'ın çekilme talebinin tekrarıdır ve ek olarak 1.104 sayfa ek malzeme ve iki uzmandan geldiği bildirilen görüş içermektedir" dedi.

PARAVAN ŞİRKET SUÇLAMASI

Savcılık, Halkbank yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde paravan şirketler kurarak para aklamanın yanı sıra, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle suçluyor.

Richard Berman’nın, Halkbank'ın talebini reddettiği duruşmanın, 1 Mart 2021’de başlaması planlanıyor.