ABD merkezli Citi Bank'tan Nisan ayı için Türkiye'de enflasyon tahmini
Citi Bank perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Mart ayı tüketici fiyatları enflasyonunun Şubat ayında kaydedilen yüzde 15,6’dan, yıllık bazda yüzde 16,2’ye yükselme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Banka tarafından yapılan açıklamada ayrıca, nisan ayı için çekirdek enflasyon oranında yaklaşık yüzde 17 civarında bir yükseliş kaydedileceği öngörüldü.
Citi Bank'a göre enflasyon, nisan ayında yıllık bazda yüzde 17 seviyesine ulaşırken yıl sonunda, yüzde 12'ye gerileyecek ve riskler varlığını korumaya devam edecek.
ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDİR?
Çekirdek enflasyon kavramı, fiyatlara etki eden tüm geçici etkilerin çıkarılması sonucunda fiyatların genel düzeydeki artışını temsil etmekte. Başka bir deyişle, enflasyonun geçici etkilerden arındırılmış olan kalıcı kısmını ifade etmekte kullanılan bir kavram olarak bilinmekte.
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