ABD merkezli uygulama Signal, Çin'de yasaklandı
ABD merkezli mesajlaşma uygulaması Signal'in Çin'de artık kullanılamadığı belirtildi. Böylelikle, Çin'de ABD merkezli son sosyal medya uygulaması da yasaklanmış oldu.
WhatsApp'ın veri gizliliği politikasında değişikliğe gitmesinin ardından, kullanıcıların Telegram'la birlikte en çok rağbet gösterdiği uygulamalardan olan Signal'in Çin'de artık kullanılamadığı belirtildi.
Kullanıcılar, VPN hizmeti olmadan uygulamaya erişemiyorlar.
Signal'in internet sitesi 15 Mart tarihinde erişime kapatılmıştı, ancak uygulama Çin'in uygulama mağazalarında hala indirilebilir durumda görünüyor.
Signal ise konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.
Ülkedeki Android indirmelerini takip eden araştırma firması Sensor Tower da, Signal'in iOS sürümünin Çin'de bugüne kadar 510 bine yakın yüklendiğini açıkladı. Google Play ise Çin'de zaten kullanılamıyor.
Tesla CEO'su Elon Musk'ın uygulamayı önermesinin ardından, Signal'in indirilme sayılarında büyük artış yaşanmıştı.
Signal de, daha önce uygulamanın VPN'le kullanılmasını engellemişti, ancak daha sonra söz konusu engeli kaldırmıştı.
Çin ayrıca, geçen ay da Clubhouse uygulamasını da yasaklamıştı.
Kaynak: Sputnik
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