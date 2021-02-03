ABD-Türkiye arasında kritik temas: Türkiye'ye S-400 eleştirisi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk temasını gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yapıcı ilişkiler geliştirmek istediği dile getirilirken, S-400 konusunda endişeler de belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın görevi devir almasının ardından Türkiye ile ABD arasında ilk görüşme gerçekleştirildi. İkilinin telefon görüşmesi sonrası, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Biden yönetiminin NATO zemininde transatlantik bağlarını güçlendirme niyetinde olduğunu belirten Sullivan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini almasından dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi de dile getirdiği kaydedildi.
S-400’LER ZAYIFLATIYOR
Beyaz Saray tarafından ‘Biden yönetiminin transatlantik güvenliği güçlendirme niyetinin NATO aracılığıyla gerçekleştirileceği vurgulanırken, Türkiye’nin Rus S-400 karadan havaya füze sistemini satın almasının, ittifakın bağlılığını ve etkinliğini zayıflattığına dair endişeler dile getirdi’ denildi.
YUNANİSTAN VE TÜRKİYE GÖRÜŞMELERİNDEN MEMNUNUZ
Açıklamanın devamında Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler şu şekilde değerlendirildi:
"Bay Sullivan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlatma planını desteklediğini belirtti. Kendisi, Biden yönetiminin, demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye olan bağlılığının altını çizdi. İkili, Covid-19 ve iklim değişikliği gibi küresel sorun alanlarında iş birliği yapma ve ortak kaygı duyulan bölgesel meselelerde yakın çalışma konusunda mutabık kaldı."
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