ABD, yeni HIV ilacını onayladı

22 Ocak 2021 Cuma, 14:26

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insan bağışıklık yetmezliği virüsüne (HIV) karşı geliştirilen ve ayda bir kez kullanılacak 'Cabenuva' adlı kombine ilacı onayladı.

FDA ayrıca, uzun etkili enjekte edilebilir formülasyona geçmeden ilaçların iyi tolere edilmesini sağlamak için Cabenuva ile tedaviye başlamadan bir ay önce oral rilpivirin (Edurant) ile kombinasyon halinde alınması gereken Vocabria'yı da onayladı.

FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi’ndeki Bulaşıcı Hastalıklar Ofisi direktörü John Farley, ilaç hakkında şunları kaydetti:

"HIV'li hastalar, mevcut durumda günlük olarak hap şeklinde aldıkları ilaçlar ile tedavi ediliyorlar. Bu onay ile birlikte bazı hastalar artık günlük ağızdan tedavi yöntemi yerine ayda bir kez enjeksiyon alabilecekler. Bu tedavinin bazı hastalar için mevcut olması, bu kronik durumu yönetmek için bir alternatif sağlıyor" dedi.



