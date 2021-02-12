ABD'de 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan polislerin soruşturmasında yeni gelişme
ABD'de polislerin 9 yaşındaki bir kız çocuğuna biber gazı sıktıkları görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı.
ABD’de polislerin biber gazı sıktıktan sonra, 9 yaşındaki kız çocuğunu kelepçeli bir şekilde polis aracının arkasında oturttuğu olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından hakkında soruşturma başlatılan polislerin açığa alındığı belirtildi. Yeni çıkan görüntülerde ise polisin çocuğu azarladığı görüldü.
New York Valisi Andrew Cuomo, görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirtirken, “Eyaletin her köşesindeki New Yorklular bu durumdan bıkmış durumda. 3 kız babası olarak öfkeliyim" diye konuştu.
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