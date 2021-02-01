ABD'de polis, 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıktı
ABD'de polislerin, kriz geçiren 9 yaşındaki bir kıza biber gazı sıkması tepkilere neden oldu. Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren yaptığı açıklamada, "10 yaşında bir çocuğum var, yani o bir çocuk, o bir bebek. Bu video, bir anne olarak görmek isteyeceğiniz bir şey değil" dedi.
New York'taki Rochester şehri emniyetinin "kendilerini savunmak için" yayınladığı görüntülerde, polislerin kriz geçiren 9 yaşındaki kız çocuğuna biber gazı sıkarak kelepçe takması tepkilere neden oldu.
Çocuğun sesini babasına duyurmak için bağırdığı kamera kayıtlarında yer aldı. Küçük kız, bir polisin "Çocuk gibi davranıyorsun" sözüne karşılık olarak "Ben çocuğum" cevabı verdi.
Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren da polisin müdahalesini eleştirirken "10 yaşında bir çocuğum var, yani o bir çocuk, o bir bebek. Bu video, bir anne olarak görmek isteyeceğiniz bir şey değil" ifadesini kullandı.
'POLİSLERİN MÜDAHALESİNİ SAVUNMAYACAĞIM'
Polis şefi Cynthia Herriott-Sullivan ise polis memurlarının yaptığı eylemi savunmayacağını ve bir daha yaşanmaması için daha dikkatli olacaklarını söyledi.
Sullivan, kız çocuğunun Rochester Hastanesine götürüldüğünü, ihtiyaç duyduğu tedaviyi ve bakımı aldıktan sonra ailesine bırakıldığını aktardı.
Polis şefi yardımcısı Andre Anderson, yaptığı açıklamada, olayın bir aile sorunu nedeniyle yaşandığını iddia etti.
Anderson, "güvenliği amaçlanarak", ambulans gelene kadar polis aracında bekletilmek istenen çocuğun, bu sırada polislere tekme attığını, ardından da polisin biber gazı kullanmak durumunda kaldığını ve ebeveynlerinin talebi üzere çocuğu kelepçelediklerini öne sürdü.
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