ABD’de aşı dağıtımı hazırlığı: İlk hedef yaşlılar
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), sağlık çalışanlarına gönderdiği bilgilendirmeyle, koronavirüs salgınında “yüksek risk grubunda” bulunan ABD’lilere aşı dağıtımı yapılacağını açıkladı.
CDC yayınladığı bilgilendirmede, sağlık çalışanlarının aşı için gerekli çalışmanın Ekim sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı. Basına konuşan CDC sözcüsü, "Eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" dedi.
DR FAUCİ AŞI HAZIRLIĞINI TEYİT ETTİ
ABD hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında koronavirüs aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı baz alındığında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söyledi.
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