ABD'de idam mahkumlarının son yemekleri ve son sözleri: Kaybınız için üzgünüm ama ben kimseyi öldürmedim

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:43

ABD'li fotoğraf sanatçısı Jackie Black, ülkedeki idam cezalarına dikkat çekmek için cezaevlerinden topladığı bilgilerle bazı mahkumların ölmeden önce istedikleri son yemeklerin aynısını hazırlayıp fotoğrafladı.

Fotoğraflar, New York Parrish Sanat Müzesi'ndeki sergileniyor.

Jackie Black 5 Mayıs 1999'da idam edilen Clydell Coleman'ın son yemeği.

Black, projesinin sunumunda "İşlediğiniz ya da işlemediğiniz bir suç için idam edilmeden önce son yemeğinizi söylemek nasıl bir duygu?" diye soruyor.

Jackie Black şöyle devam ediyor:

"O yemeğin başında biz oturursak belki nasıl bir deneyim olduğunu anlayabiliriz. Belki kendi nedenlerimizi ve adalet sistemine suç ortaklığımızı sorgulayabiliriz. Belki o mahkumla empati kurabiliriz."

Black, projesi kapsamında idam mahkumlarının son yemeklerinin yanı sıra, kaç yıl eğitim gördükleri ve işleriyle ilgili bilgileri ve son sözlerini de topladı.

David Wayne Stoker

İnfaz tarihi: 16 Haziran 1997

16 Haziran 1997 Eğitim: Sekiz yıl

Sekiz yıl Mesleği: İş makinesi operatörü/marangoz

İş makinesi operatörü/marangoz Son sözleri: "Kaybınız için gerçekten üzgünüm… ama ben kimseyi öldürmedim"

Anthony Ray Westley

İnfaz tarihi: 13 Mayıs 1997

13 Mayıs 1997 Eğitim: Sekiz yıl

Sekiz yıl Mesleği: İşçi

İşçi Son sözleri: "Hepinizin, kimseyi öldürmediğini bilmesini istiyorum. Hepinizi seviyorum."

Thomas Andy Barefoot

İnfaz tarihi: 30 Ekim 1984

30 Ekim 1984 Eğitim: Kaydı yok

Kaydı yok Mesleği: Petrol işçisi

Petrol işçisi Son sözleri: "Umarım bir gün geriye dönüp şu anda yapmakta olduğumuz kötü şeylere yeniden bakabiliriz. Tıpkı direklere bağlayıp yaktığımız cadılar gibi. Herkesin, kimseye karşı öfke duymadığımı bilmesini istiyorum. Hepsini bağışlıyorum. Kime ne yaptıysam umarım beni bağışlar. Karısının (öldürülen kişinin) kalbinden öfkeyi söküp atması için bütün gün dua ettim. Çünkü bu öfke, diğer günahlar gibi onu cehenneme götürür. Herkese yaptığım her şey için üzgünüm. Umarım beni bağışlarlar."

James Russell

İnfaz tarihi: 19 Eylül 1991

19 Eylül 1991 Eğitim: 10 yıl

10 yıl Mesleği: Müzisyen

Müzisyen Son sözleri: Son sözleri üç dakika sürdü. Ama ya sözlerinin bant kaydı çözülemedi ya da bunlar hiç kaydedilemedi.

Jeffrey Allen Barney

İnfaz tarihi: 16 Nisan 1986

16 Nisan 1986 Eğitim: Kaydı yok

Kaydı yok Mesleği: Kaydı yok

Kaydı yok Son sözleri: "Yaptıklarım için üzgünüm. Bunu hak ediyorum. Tanrı beni bağışlasın."

Johnny Frank Garrett

İnfaz tarihi: 11 Şubat 1992

11 Şubat 1992 Eğitim: Yedi yıl

Yedi yıl Mesleği: İşçi

İşçi Son sözleri: "Beni sevdiği ve bana baktığı için aileme teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın geri kalanı ise kıçımı öpebilir."

William Prince Davis





İnfaz tarihi: 14 Eylül 1999

14 Eylül 1999 Eğitim: Yedi yıl

Yedi yıl Mesleği: Çatı ustası

Çatı ustası Son sözleri: "Aileye yaşattığım acılar için gerçekten, tüm kalbimle üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bana bunca yıl sevgilerini gösteren tüm idam mahkumlarına teşekkür ediyorum. Umarım bağışladığım organlarım birinin işine yarar. Söyleyeceklerim bu kadar, Müdür. Son olarak şunu da söylemek istiyorum: Nasıl kazandık ama? (Amerikan futbolu takımı Dallas Cowboys'un taraftarlarının sözü)"

Gerald Lee Mitchell

İnfaz tarihi: 22 Ekim 2001

22 Ekim 2001 Eğitim: 10 yıl

10 yıl Mesleği: Marangoz

Marangoz Son sözleri: "Yaşattığım acı için üzgünüm. Aldığım can için üzgünüm. Tanrı'dan beni bağışlamasını istiyorum. Sizden de aynı şeyi yapmanızı istiyorum. Biliyorum bu zor olabilir ama gerçekten, yaptıklarım için üzgünüm. Aileme gelince; her birinizi seviyorum. Güçlü olun. Sevgim hep sizinle olacak. Tanrı'nın huzuruna gidiyorum. Bu yüzden benim için mutluluk gözyaşları dökün."

Robert Anthony Madden

(Son yemeğinin bir evsize verilmesini istedi. Bu arzusu yerine getirilmedi)

İnfaz tarihi: 28 Mayıs 1997

28 Mayıs 1997 Eğitim: 12 yıl

12 yıl Mesleği: Aşçı

Aşçı Son sözleri: "Kaybınız ve yaşattığım acı için üzgünüm. Ama o insanları ben öldürmedim. Umarım hepimiz bir gün kendimiz ve birbirimiz hakkında bir şeyler öğreneceğiz ve o zaman bu nefret ve intikam döngüsünü kırıp bu dünyada güzel olan şeylere değer vermeye başlayacağız. Yanlış olan tüm bu süreçte hepinizi bağışlıyorum."

James Beathard

İnfaz tarihi: 9 Aralık 1999

9 Aralık 1999 Eğitim: 15 yıl

15 yıl Mesleği: Motosiklet tamircisi

Duruşmasından sonra savcılığın kilit tanığı ifadesini geri çekti ve erken tahliyesini değerlendiren kurul üç kişi affedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Son sözleri: "Aileme karşı sevgimi ifade ederek başlamak istiyorum. Kimsenin benimki kadar iyi bir ailesi olmamıştır. Dünyanın en iyi anne-babasına sahip oldum. Hiç kimsenin yaşayamayacağı muhteşem bir hayat yaşadım. Kızım ve oğlumla duyduğum kadar kimseyle gurur duymadım.

"Bu, insanların benim söyleyeceklerimi dinleyecekleri birkaç fırsattan biri olacağı için bir-iki şeyden bahsetmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, insan hayatına hiç saygının gösterilmediği bir yer haline geldi. Benim ölümüm daha büyük bir hastalığın bir belirtisi. Bir aşamada hükümet uyanıp başka ülkeleri mahvetmekten ve masum çocukları öldürmekten vazgeçmeli. İran, Irak ve Küba gibi ülkelere uygulanan ambargo ve yaptırımlar, dünyanın değişmesini sağlamıyor ve masum insanlara zarar veriyor.

"Birçok açıdan belki daha da önemlisi; çevreye yaptıklarımızın daha da yıkıcı olması. Bu şekilde davranıp aynı yolda gitmeye devam edersek insanlara nasıl davrandığımızın önemi kalmayacak, çünkü gezegendeki herkes silinecek.

"Gerçeklerin açığa çıkmasının ya da insanların neler olduğunu anlayabilmesinin birkaç yolundan biri özgür basını desteklemektir. Basın özgür bir müessese olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor."

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