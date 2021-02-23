ABD'de John Hopkins Üniversitesine göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı
ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyon eşiğini geçti.
ABD medyasının kaynak olarak aldığı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bin 71 oldu.
Ölü sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ABD, yine John Hopkins’e göre, 28 milyon 174 bin 133 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.
ABD’yi 11 milyondan fazla vaka ile Hindistan, 10 milyon 168 binden fazla vaka ile de Brezilya takip ediyor.
ABD genelinde ise Covid-19 bağlantılı 49 bin 439 can kaybı ile California eyaleti önde giderken, onu 46 bin 917 ile New York ve 42 bin 291 ile Teksas izliyor.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ABD’de vaka sayısı 28 milyon 809 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 512 bini aşmış bulunuyor.
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