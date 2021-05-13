ABD’de Kongre üyelerinden Blinken’a mektup: ‘İsrail'e diplomatik baskı yapın’

13 Mayıs 2021 Perşembe, 09:57

ABD Temsilciler Meclisi'nde farklı eyaletlerden 25 temsilci Blinken'a mektup yollayarak Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesi konusunda İsrail'e diplomatik baskı yapması çağrısında bulundu.

İllinois eyaleti temsilcilerinden Demokrat Marie Newman ile Wisconsin eyaleti temsilcilerinden Demokrat Mark Pocan'ın öncülüğünde hazırlanan mektupta, "İsrail'in Kudüs'teki Bustan ve Şeyh Cerrah mahallelerinden yaklaşık 2 bin Filistinliyi yerlerinden etme planına karşı derin kaygımızı ifade etmek için bu mektubu yazıyoruz" denildi.

FİLİSTİNLİ AİLELER YOK SAYILIYOR

İsrail'in tematik park inşa etmek için Bustan mahallesinde yüzde 60'ı çocuklardan oluşan 1550 Filistinlinin yaşadığı 100 binayı yıktığı ifade edilen mektupta, Şeyh Cerrah'ta ise 46'sı çocuk 169 kişiden oluşan 12 Filistinli aileye evlerini İsrailli yerleşimcileri yasa dışı olarak yerleşmesi için boşaltma tebligatının gittiği hatırlatıldı.

Tel Aviv'in Filistinli aileleri yok saydığı kaydedilen mektupta şu değerlendirmeler yapıldı:

"Toprak Araştırma Merkezine göre İsrail Doğu Kudüs'te 1967'den 2017'ye kadar Filistinlilere ait yaklaşık 5 bin evi yıktı. İşgal Altındaki Topraklarda İnsan Hakları Bilgi Merkezi B'Tselem'e göre 2018-2020 arasında İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 349 evi daha yıktı. Doğu Kudüs Batı Şeria'nın parçasıdır ve Doğu Kudüs'ün yasa dışı olarak Kudüs belediyesine dahil edilmesi ve daha sonra da resmi olarak Kudüs'e ilhak edilmesinin yanı sıra uluslararası hukuka göre İsrail o bölgeyi askeri olarak işgal etmiştir."

SAVAŞ SUÇU OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail'in işgal altındaki bir toprakta şahıslara ait yerleşim yerlerini yıkmayı yasaklayan 4. Cenevre Kongresi'nin 53'üncü maddesine uyması gerektiği vurgulanan mektupta, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 8'inci maddesine göre askeri zorunluluklar dışında işgal bölgelerinde büyük yıkım yapma veya o bölge insanlarının mülklerine el koymanın savaş suçu olduğuna dikkat çekildi.

İSRAİL'E EN SERT DİPLOMATİK MESAJI VERİLMELİ

Kongre üyelerinin, Başkan Joe Biden yönetiminin dış politikada insan haklarına bağlılığını ortaya koymasından memnuniyet duydukları belirtilen mektupta Blinken'a 'İsrail'in Bustan mahallesindeki yıkımları ve Şeyh Cerrah'taki Filistinlileri evlerinden etme planlarını durdurması için derhal İsrail'e en sert diplomatik mesajı vermesi' çağrısında bulunuldu.

Yapılan yıkımlarda ABD silahlarının kullanıp kullanılmadığının incelenmesi talep edilen mektupta, "Şayet İsrail Bustan'daki yıkımlara ve Şeyh Cerrah'taki Filistinlileri evlerinden etme planlarına devam ederse ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in Filistinlileri zorla evlerinden etmesini ve bu faaliyetlere katılan askeri birliklerin bilgilerini ve ABD silahlarının burada kullanılıp kullanılmadığını belgelemesi için oralara gözlemci göndersin" şeklindeki talep de öne çıktı.

Kaynak: Sputnik Türkçe