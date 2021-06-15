ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı
ABD'nin Minnesota eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Minneapolis Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olaydan önceki gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi bildirildi.
Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak
- 'Varlığı imkansız' dev bir yapı keşfedildi
- İl Milli Eğitim Müdürü'nden istifa kararı
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Mafya lideri Drej Ali, canlı yayında Arslan'a mesaj attı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- İzmir'de tehlike çok büyük
- Erdoğan'dan Terör örgütleri çıkışı