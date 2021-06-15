ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı

15 Haziran 2021 Salı, 06:44

Minneapolis Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olaydan önceki gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi.