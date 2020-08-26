ABD’de seçim konuşması için Beyaz Saray'ı kullanan Melania Trump’a tepki
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania'nın, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde gerçekleşen Cumhuriyetçi Parti kurultayı çerçevesinde, Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde konuşması, "Ellerindeki gücü seçim için kullanıyorlar" yorumlarına neden oldu.
Cumhuriyetçi Parti'nin, başkanlık seçimi öncesinde partinin başkan adayını resmen açıkladığı ulusal kurultayı dün ikinci günde de devam etti.
Kurultayın ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump, göreve ikinci dönem için resmen aday gösterilmesinin ardından Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde parti delegelerine hitaben bir konuşma yapmıştı. Kurultayın ikinci gününde ise açılış konuşmasını First Lady Melania Trump yaptı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Trump konuşmasında Covid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye mesajı iletirken, eşi Donald Trump’ın ülkesini çok sevdiğini ve her şeyi içten ve şeffaf bir şekilde yaptığını dile getirdi.
“MELANIA TRUMP YASAYI İHLAL ETTİ”
Fakat Melania Trump’ın konuşmasını Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde yapması hem sosyal medyada hem de yerel basında büyük tepki çekti.
Muhalefet ve Demokratlar, Melania Trump’ın Beyaz Saray’da miting konuşması yapmasının federal hükümetin siyasi aktiviteler ve işlemler için kullanılmasını engelleyen yasayı ihlal ettiğini söyledi.
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