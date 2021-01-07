ABD'de yaşanan olayların ardından seçilmiş Başkanı Joe Biden açıklama yapıyor

07 Ocak 2021 Perşembe, 00:35

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden: Başkan Trump'a çağrı yapıyorum. Televizyona çık ve yeminini tut. Anayasayı savun. ABD Senatosu'na girmek, Temsilciler Meclisine girmek bunlar protesto değil kalkışmadır.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

"Amerikan demokrasisi görülmemiş bir saldırı altında.Başkan Trump'a çağrı yapıyorum. Ulusal televizyona çık, yeminini tut, anayasayı savun. Bu ablukanın bitmesini iste. Amerikan Senatosu'na girmek protesto değildir, bu kalkışmadır. Tüm dünya bizi izliyor. Şok içindeyim ve üzgünüm. Ülkemizin bu kadar karanlık bir noktaya gelmiş olması beni çok üzüyor. Bu anın ve önümüzdeki 4 yılın tek hedefi demokrasisinin, haysiyetin yeniden tahsis edilmesidir."

Bunun bir 'kaos' olduğunu söyleyen Biden, şöyle devam etti: "Bunun hemen bitmesi gerekiyor. Güvenliğim, güvenliğimiz ve yemin törenim için endişeli değilim. ABD bugün gördüklerimizden çok daha iyi bir ülke."