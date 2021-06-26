ABD'den Babel Hava Sınır Kapısı'nın açılmasında "Rusya ile çalışabiliriz" mesajı
ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı Joey Hood, Türkiye ile Suriye arasındaki Babel Hava Sınır Kapısı'nın insani yardımlar için açık tutulmasına ilişkin Rusya ile çalışmaya olumlu baktıklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suriye'yi görüşmek üzere İtalya'da katılacağı toplantı öncesinde Hood, Türkiye ile Suriye arasındaki Babel Hava Sınır Kapsı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hood, sınır geçiş noktasının açık tutulması konusunda iyimser olup olmadığına ilişkin bir soruya "Buna yanıtım evettir. Burada, ülkede yardıma muhtaç Suriyelilere insani yardım sağlanması konusunda Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışma fırsatı görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıda veto yetkisini kullanarak 10 Temmuz'da sona erecek olan sınır geçiş iznini engelleyebileceğini ima etmişti.
Ocak 2020'den bu yana Rusya, insani yardım için sınır geçişlerinin sayısını dörtten bire indirmek için veto yetkisini kullanmıştı.
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