ABD'den Dağlık Karabağ çağrısı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 22:55

Bakanlıkta uluslararası gelişmelere ilişkin basın brifingi düzenleyen Pompeo, Cuma günü Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Karabağ'daki çatışmaların durdurulmasına dair ateşkes girişimlerinin başarısız olduğunu belirten Pompeo, Avrupa ülkelerinin ABD'den Karabağ'daki çatışmaları durdurmasını ve tarafları ateşkesin sağlanması noktasında uyarmasını istediğini kaydetti.

Pompeo, "Diplomatik olarak oldukça karmaşık bir durum. Diğer ülkeler çatışmanın dışında kalmalı, bu çatışmaya yakıt sağlamamalı, silah sistemi ya da destek olmamalıdır. Herkese uyan potansiyel diplomatik çözüm bu şekilde sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmede de bunlara vurgu yapacağını dile getiren Pompeo, "Görüşme sırasında alandaki durumu onlardan dinleyerek ne yapabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Burada sadece ABD'nin çıkarlarını değil, her iki tarafın çıkarlarını da düşünüyoruz" dedi.