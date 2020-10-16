ABD'den denendiği iddia edilen S-400'lere ilişkin açıklama

16 Ekim 2020 Cuma, 22:52

Sözcü Jonathan Hoffman, Türkiye'nin S-400 sistemlerini test ettiği haberleri ile ilgili, "Eğer bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor. Operasyonel bir S-400 sisteminin, Türkiye'nin ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmediğini açıklıkla ifade ettikTürkiye'nin bunları operasyonel hale getirdiği haberlerinden kaygı duyuyoruz. Aktif hale getirilmemeli. Bunu yapmak güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyor" dedi.

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını aktararak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Reuters'ın S-400'lerin nakledildiği Sinop'ta çekildiği öne sürülen bir video görüntüsüne dayandırdığını haberine göre, S-400 hava savunma sistemleri, NATO'dan gelen yüksek tonda eleştirilere karşın test atışları kapsamında ilk kez ateşlendi.

Türkiye, kısa bir süre önce yayınladığı hava sahası bildirimi (NOTAM) ile 16 Ekim süresince füzelerin ateşlendiği Sinop yakınlarındaki bölgede, 200.000 fit (61.000 metre) altında yapılacak tüm uçuşları yasaklamış, bu hafta başında ise aynı gerekçeyle yayınlanan bir NAVTEX ile canlı-ateş tatbikatının 16-17 Ekim'de yapılacağını bildirmişti.