ABD'den Hindistan'a seyahat kısıtlaması kararı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:40

ABD, günlük vaka sayılarının 300 bini geçtiği Hindistan ile hava trafiğine kısıtlama getiriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan’da son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle söz konusu ülkeden ABD’ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini belirtti.

Kısıtlama kararının 4 Mayıs tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını kaydeden Psaki, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) tavsiyesi üzerine Biden yönetimi, Hindistan’dan seyahatleri acilen kısıtlayacak. Karar, Hindistan’daki olağanüstü yüksek Covid-19 vaka sayıları ve Covid-19 mutasyonları ışığında uygulanacak" dedi.



Beyaz Saray yetkilileri, Biden yönetiminin son 14 gün içinde Hindistan’da bulunan yabancı uyrukluların ABD’ye girişini kısıtlayan bir kararname çıkaracağını ve havayolları firmalarına da bu konuda bilgi verildiğini kaydetti.

NEGATİF ÇIKMASI GEREKECEK



Öte yandan kısıtlama kararı, ABD vatandaşları, yasal olarak kalıcı oturma izni olanlar ve muafiyeti olan diğer kişiler için geçerli olmayacak. Tüm uluslararası seyahat edenlere uygulandığı gibi Hindistan’dan seyahat eden ve bu kriterlere uyan kişilerin, ülkeyi terk etmeden önce Covid-19 testinden negatif sonuç alması gerekecek. Covid-19’a karşı aşılanmamış kişiler ise karantinaya alınarak, Hindistan’dan ABD’ye geldikten sonra tekrar negatif test sonucu göstermeleri istenecek.

