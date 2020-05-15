ABD'den Huawei'ye yeni engel

15 Mayıs 2020 Cuma, 17:33

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi (BIS) bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korunmak için Huawei'ye yönelik alınacak önlem planlarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin yurt dışında yarı iletken tasarlayıp üretmek için ABD teknolojisi ve yazılımları kullanma kabiliyeti sınırlandırılacak.

Açıklamada söz konusu planlara ilişkin yapılan açıklamanın "Huawei'nin ABD'nin ihracat kontrolünü baltalama çabalarına son verdiği" belirtildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, açıklamada "ABD teknolojisinin ABD ulusal güvenliği ve dış politikadaki menfaatlerine karşı olan zararlı faaliyetleri mümkün kılmasını engellemek için Huawei ve HiSilicon tarafından sömürülen kurallarımızı düzeltmeliyiz." dedi.