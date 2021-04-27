ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması

27 Nisan 2021 Salı, 11:58

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan kararları kabul etmiş, son olarak her iki partiden 100’ün üzerinde üye Biden’a bir mektup göndererek 24 Nisan’daki açıklamasında sözde soykırımı resmen tanıma çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullanmıştı.

Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesinin yankıları sürerken Pentagon sözcüsü John Kirby, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK''



Kirby, “Türkiye ile askeri ilişkilerde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye NATO için önemli bir müttefik. Birçok konuda kurulan ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz. Başkan Biden’ın açıklamalarının bunu etkilemesini beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.