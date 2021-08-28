ABD'den, Kabil Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırı uyarısı
ABD Başkanı Joe Biden, 24 ile 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, bugün ulusal güvenlik ekibinden aldığı brifingin ardından Afganistan'daki gelişmelere dair açıklamada bulundu.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Kabil Havaalanı'nda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırının ardından ABD ordusunun sabah saatlerinde, saldırıyı üstlenen IŞİD-Horasan örgütüne yönelik düzenlediği insansız hava araçlı saldırının 'sonuncu' olmadığını belirtti.
Biden, "Sahadaki durum aşırı derecede tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yönelik terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız, bana önümüzdeki 24- 36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdi" ifadelerini kullandı.
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