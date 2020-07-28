ABD'den Osman Kavala için Türkiye'ye çağrı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, iş insanı Osman Kavalı'nın tutukluluğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Türkiye'den 1000 gündür hüküm giymeden hapiste tutulan Osman Kavala'nın serbest bırakılması talep edildi.
Açıklamada Türkiye'ye 'uluslararası sorumlulukları' hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."
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