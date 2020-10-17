ABD’de rekor bütçe açığı: 3,1 trilyon dolar

17 Ekim 2020 Cumartesi, 12:56

ABD’de federal bütçe açığı 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. 2019 mali yılındaki açık 984 milyar dolardı. Açıktaki artış oranı yüzde 215’e ulaştı.

Başkan Donald Trump yönetimi, 2020 mali yılındaki bütçe açığı beklentisini şubatta yaklaşık 1,1 trilyon dolar olarak açıklamıştı. Gerçekleşen rakam, pandeminin etkisiyle beklentinin yaklaşık 3 katını buldu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI EN YÜKSEK ORAN

Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 15,2 seviyesine ulaştı. Bu oran, İkinci Dünya Savaşı’nın son yılı olan 1945’ten sonraki en yüksek seviye oldu.

ABD’de daha önce en yüksek bütçe açığı, 1,4 trilyon dolarla finansal krizin yaşandığı 2009 yılında kaydedilmişti.

6,5 TRİLYON DOLAR HARCADILAR

Sözcü'de yer alan habere göre, koronavirüs salgını nedeniyle kamu harcamalarındaki artış ve vergi gelirlerindeki düşüş açığın yükselmesinde etkili faktörler olarak öne çıktı.

Federal hükümet, 2020 mali yılında 6,55 trilyon dolar harcama yaptı. Bu harcamada önemli pay, martta Kongre’de onaylanan 2,2 trilyon dolarlık pandemi dönemi ekonomik teşvik paketinin oldu. Bütçe gelirleri ise 3,42 trilyon dolarda kaldı.

The New York Times’ın konuya ilişkin haberinde, bütçe açığındaki rekorun, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu zor durumu gösterdiği vurgulandı.

Corona virüsü kaynaklı vaka ve ölüm sayısında dünyada birinci olan ABD, 1929’daki Büyük Buhran sonrasındaki en sert ekonomik küçülmesini yaşadı.

FAİZ SIFIRA YAKIN

ABD’de faizler 0’a yakın seviyelerde olduğu için Hazine’nin borçlanma maliyetleri de düştü ancak artan açık, yeni teşvik paketi konusunda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki çekişmeyi daha çetrefilli hale getirebilir.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bütçe açığının nedeni olarak salgınla mücadeleye ve ekonomiyi desteklemek için yapılan harcamalara işaret etti.

Bütçe Ofisi Direktörü Russell T. Vought ise, ekonominin toparlanması, şirketlerin tekrar işçi alımı yapması ve insanların daha fazla para harcamaya başlamasıyla bütçe görünümünün iyileşeceğini dile getirdi.