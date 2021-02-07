ABD’den Türkiye’ye "S-400 sistemini elinde tutmamaya çağırıyoruz" uyarısı

07 Şubat 2021 Pazar, 09:31

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerilimine ilişkin Pentagon tarafından açıklamada bulunuldu. Washington’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Pentagon Sözcüsü, S-400’lerle ilgili bir soruya “ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına karşı duruşunda bir değişiklik olmadığı” yanıtını verdi.

Kirby açıklamasında, F-35’ler ile S-400 sistemlerinin uyumlu olmadığını hatırlattı. Kirby, "Türkiye'yi S-400 sistemini elinde tutmamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

NATO MÜTTEFİKİ TAAHHÜTLERİYLE UYUŞMUYOR

Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ama S-400 satın alma kararları Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak sahip olduğu yükümlülüklere ters düşüyor" diye konuştu.

Son 10 yılda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı olduğunu dile getiren Kirby, “Bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'leri satın almayı tercih etti" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD, S-400 alımının gerçekleşmesi üzerine Türkiye'nin F-35 savaş uzaklarının ortak üretimi ve alımı programından çıkarmıştı. Donald Trump yönetiminin son günlerinde ABD, S-400’ler gerekçesiyle Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) altında yaptırımlar getirmişti.

Kaynak: DW Türkçe