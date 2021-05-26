AB’de ilk sürü bağışıklığını kazanan ülke belli oldu

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:17

Sağlık Bakanı Chris Fearne yaptığı açıklamada, Malta'daki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin en az bir Covid-19 aşısı olduğunu ve sürü bağışıklığı sağlayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olduğunu söyledi.

Fearne bir basın toplantısında "Aşılar her beş saniyede bir uygulanıyor. Yetişkin nüfusun yüzde 42’si iki doz aşı aldı" dedi.

Fearne, Avrupa onay verdikten sonra 12 yaş ve üstü çocukların da aşılanacağını söyledi. Ayrıca, virüs vakaları düşük olduğu sürece aşılananlar için 1 Temmuz'da dışarıda zorunlu maske takmanın kaldırılacağını duyurdu.

Sağlık yetkilileri, daha önce 1 Haziran'dan itibaren plajlarda maske takmanın artık gerekli olmayacağını açıklamıştı.