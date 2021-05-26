AB’de ilk sürü bağışıklığını kazanan ülke belli oldu
Reuters'ta yer alan habere göre, Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne yaptığı açıklamada, Malta’nın Avrupa Birliği’nde ilk sürü bağışıklığına ulaşan ülkesi olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Chris Fearne yaptığı açıklamada, Malta'daki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin en az bir Covid-19 aşısı olduğunu ve sürü bağışıklığı sağlayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olduğunu söyledi.
Fearne bir basın toplantısında "Aşılar her beş saniyede bir uygulanıyor. Yetişkin nüfusun yüzde 42’si iki doz aşı aldı" dedi.
Fearne, Avrupa onay verdikten sonra 12 yaş ve üstü çocukların da aşılanacağını söyledi. Ayrıca, virüs vakaları düşük olduğu sürece aşılananlar için 1 Temmuz'da dışarıda zorunlu maske takmanın kaldırılacağını duyurdu.
Sağlık yetkilileri, daha önce 1 Haziran'dan itibaren plajlarda maske takmanın artık gerekli olmayacağını açıklamıştı.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün