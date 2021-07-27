Fransız Polinezyası’nda geleneksel tören! Macron’a yeni isim verildi
Fransız Polinezyası’ndaki Hiva Oa Adası ziyareti sırasında geleneksel törenle karşılanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ‘büyük lider’ anlamına gelen yeni bir isim verildi.
Macron’un Fransız Polinezyası’ndaki Markiz Adaları’nın ikinci büyük adası Hiva Oa’ya yaptığı ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Törenin gerçekleştirildiği alandaki dansçı ve müzisyenlerin tamamı otlarla yapılmış giysilerle performans gösterdi.
GELENEKSEL KARŞILAMA TÖRENİ
Macron için hazırlanan geleneksel karşılama töreninde yüzlerce kişi dans etti. Kalabalığın içinde takım elbisesi ve kravatıyla dikkat çeken Macron’a tören kapsamında yeni bir isim de verildi.
'YÜRÜYEN VE UZAKLARA GİDEN LİDER' İSMİ VERİLDİ
Sputnik'in aktardığına göre, Hiva Oa Belediye Başkanı Joelle Frebo, Macron’a ‘Yürüyen ve uzaklara giden lider’ anlamına gelen ‘Te Hakaiki Ta’aoa’ adını koydu. Macron, ziyareti sırasında Markiz Adaları’nın UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne adaylığını desteklediğini söyledi.
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