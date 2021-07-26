AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:59

Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, ''Erdoğan şahsım hükümeti ve AB’nin oyunu çok farklı. Merkel’in son sözleri bu çerçevede önemli bir itiraf. Türkiye’nin AB üyesi olmasını beklemediğini ifade eden Merkel, Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusunda olağanüstü başarı sergilediğini söylüyor. Sonra da ağzındaki baklayı çıkarıyor. Bunun için Türkiye'ye 3 milyar avro rüşvet verileceğini itiraf ediyor. Merkel, AB ve Erdoğan’ın hem milletimizin hem de sığınmacıların üzerinden oynadıkları kirli siyasi oyunu deşifre ediyor. Erdoğan gitmeden onunla yeni bir rüşvet anlaşması yapmak istiyorlar. Erdoğan buna teşne olabilir ama biz buna kesinlikle razı değiliz. Milletimizin de razı olmadığını biliyoruz. O nedenle bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

'40 MİLYARDAN FAZLA KAYNAK YOK YERE HARCANDI'

Erdoğan şahsım hükümeti, bir yandan iyi eğitimli gençlerimizi küstürüyor, yurtdışına ciddi bir beyin göçü vermemize neden oluyor. Bir yandan da ülkemizi, düzensiz göçmen ve sığınmacılar için bir açık hava hapishanesine çeviriyor. Çok açık söylüyoruz. Bu yapılan gaflettir, dalalettir ve hatta milletimize hıyanettir. Bunları söylemek, kesinlikle ırkçılık değildir. Türkiye’ye kurulan demografik, siyasi, sosyal ve iktisadi tuzağı deşifre etmektir. Sığınmacı ve mültecilerin insanlık dışı bir siyaset oyununa, kirli bir emperyal senaryoya malzeme edilmelerine isyandır. Ama bu savaşın iki büyük kaybedeni oldu. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri ise Suriye Arap Cumhuriyeti. Suriye’deki savaşın ilk günlerinde, CHP heyeti olarak Hatay’a yaptığımız bir ziyarette, yaşadığımız şu anekdotu hiç unutmuyorum. Bir lokantacı esnafımız, gelen Suriyelilerin lokantasında yediğini içtiğini anlatmıştı. Ama iş hesap ödemeye geldiğinde, ‘Bizi buraya Erdoğan çağırdı, hesabı da o ödesin’ deyip gittiklerinden şikâyet etmişti. Evet, hesabı Erdoğan değil ama milletimiz 10 yıldır kat be kat ödedi. 40 milyar dolardan fazla bir kaynak, vergi mükelleflerimizin cebinden yok yere harcandı'' ifadelerini kullandı.